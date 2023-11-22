Гарантії безпеки для України. Стало відомо, який план пропонує ЄС

Європейський Союз готує план довгострокових зобов'язань у сфері безпеки перед Україною, який включає військову підтримку. Про це повідомляє агентство Bloomberg, журналісти якого ознайомилися з проєктом документа.

Зазначається, що програма ЄС спрямована на розвиток безпекових домовленостей між Україною та G7, але містить такі пропозиції як:

передбачуваний, ефективний, стійкий і довгостроковий механізм надання Україні військової техніки, який мобілізує європейську оборонну промисловість;

забезпечення підготовки Збройних сил України;

розширення співпраці з українською оборонною промисловістю;

посилення спроможності України протистояти кібер- та гібридним загрозам, а також дезінформації;

підтримка зусиль України з розмінування та вирішення проблеми забруднення вибухонебезпечними залишками;

допомога Україні з програмою реформ, пов’язаною з процесом вступу до ЄС;

посилення спроможності України контролювати запаси вогнепальної, легкої зброї й боєприпасів, а також протидіяти будь-якій незаконній торгівлі;

підтримка енергетичного переходу країни та заходів із ядерної безпеки;

обмін розвідданими та супутниковими знімками.

Гарантії від G7 та ЄС: про що йдеться

Країни G7 під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня затвердили спільну декларацію підтримки України, оголосивши про початок переговорів щодо двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки.

Підписанти декларації пообіцяли працювати з Україною над конкретними зобов'язаннями та домовленостями, спрямованими на забезпечення стійких сил, здатних захищати Україну зараз та стримувати російську агресію у майбутньому.

Ці зобовʼязання передбачатимуть зокрема:

постійне надання сучасної військової техніки та озброєння;

підвищення оперативної сумісності з країнами НАТО;

підтримку подальшого розвитку оборонно-промислової бази України;

підготовку та навчання українських сил;

обмін розвідувальними даними;

зміцнення економічної стабільності та стійкості України.

Також у декларації йдеться, що в разі нової збройної атаки Росії в майбутньому члени G7 мають намір негайно проконсультуватися з Україною для визначення відповідних подальших кроків.

Зі свого боку Україна зобов'язується "вносити позитивний внесок" у безпеку партнерів та зміцнення заходів прозорості та підзвітності стосовно допомоги, яку їй надають.

До документа вже приєдналися 30 країн.

ЗМІ повідомляли, що ЄС також готується запропонувати зобов’язання щодо безпеки для України. Financial Times писало про можливість відправки військових місій в Україну в рамках гарантій. Такий крок потребуватиме погодження всіма членами блоку.

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