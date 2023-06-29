Гарантії безпеки. ЄС допускає відправку військових місій до України, – FT

Країни Європейського Союзу розглядають можливість відправки військових місій в Україну в рамках гарантій безпеки. Про це пише Financial Times із посиланням на джерело.

Зазначається, що ЄС готується запропонувати майбутні зобов’язання щодо безпеки для України. За словами співрозмовника видання, лідери блоку пообіцяють і в подальному фінансувати постачання зброї Києву.

Крім того, вони зобов’яжуться розширити ініціативу ЄС щодо навчання українських військових, а також розглядають можливість запровадження військових місій в Україні, якщо умови для цього будуть визнані відповідними і такий крок погодять усі члени блоку.

Ці зобов’язання значно не відповідають вимогам взаємної оборони, яку Україні принесе членство в НАТО, але маєють забезпечити певну форму тимчасового захисту, щоб заспокоїти українську сторону й дати їй впевненість у стійкій західній підтримці.

Один із дипломатів, який брав участь у дискусіях зазначив, що відповідна декларація ЄС, розроблена Францією, спрямована на те, щоб надіслати "дуже чіткий політичний сигнал" Україні та Росії. Інший співрозмовник FT сказав, що це також розглядається як гарантія того, що блок зацікавлений у ширшій системі безпеки для України.

Однак нейтральні члени ЄС – Ірландія, Мальта та Австрія – опираються ідеї й хочуть ясності щодо того, що означатимуть зобов’язання.

Лідери інших країн також заявили, що необхідні подальші дискусії.

"Цей європейський напрямок був би додатковим. Нам доведеться обговорити, наскільки далеко це зайде, і чи буде це летальна чи нелетальна підтримка", – сказав прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Нагадаємо, раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що члени НАТО могли б надати Україні низку гарантій безпеки щодо забезпечення країни військовою технікою до того, як вона приєднається до Альянсу. Тоді єврочиновниця зазначила, що ці гарантії представляли б стримування "через військове обладнання, яке може зміцнити Україну проти майбутніх атак Росії".

Джерело фото: ua.depositphotos.com