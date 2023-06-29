Гарантии безопасности. ЕС допускает отправку военных миссий в Украину, – FT

Страны Европейского Союза рассматривают возможность отправки военных миссий в Украину в рамках гарантий безопасности. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на источник.

Отмечается, что ЕС готовится предложить будущие обязательства по безопасности для Украины. По словам собеседника издания, лидеры блока пообещают и в дальнейшем финансировать поставки оружия Киеву.

Кроме того, они обяжутся расширить инициативу ЕС по обучению украинских военных, а также рассматривают возможность введения военных миссий в Украине, если условия для этого будут признаны соответствующими и такой шаг согласуют все члены блока.

Эти обязательства значительно не отвечают требованиям взаимной обороны, которую Украине принесет членство в НАТО, однако должны обеспечить определенную форму временной защиты, чтобы успокоить украинскую сторону и дать ей уверенность в устойчивой западной поддержке.

Один из участвовавших в дискуссиях дипломатов отметил, что соответствующая декларация ЕС, разработанная Францией, направлена на то, чтобы послать "очень четкий политический сигнал" Украине и России. Другой собеседник FT сказал, что это также рассматривается как гарантия того, что блок заинтересован в более широкой системе безопасности для Украины.

Однако нейтральные члены ЕС – Ирландия, Мальта и Австрия – опираются идеи и хотят ясности относительно того, что будут означать обязательства.

Лидеры других стран также заявили, что необходимы дальнейшие дискуссии.

"Это европейское направление было бы дополнительным. Нам придется обсудить, насколько далеко это зайдет, и будет ли это летальная или нелетальная поддержка", – сказал премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

Напомним, ранее президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен заявила, что члены НАТО могли бы предоставить Украине ряд гарантий безопасности по обеспечению страны военной техникой до того, как она присоединится к Альянсу. Тогда еврочиновница отметила, что эти гарантии представляли бы сдерживание "через военное оборудование, которое может укрепить Украину против будущих атак России".

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