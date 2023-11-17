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Україна розпочала переговори щодо гарантій безпеки з шостою країною G7
України 17 листопада розпочала перший раунд переговорів із Німеччиною стосовно двосторонніх гарантій безпеки, як це передбачено декларацією країн "Великої сімки" про підтримку України, укладеною під час саміту НАТО 12 липня у Вільнюсі.
Як повідомляють в Офісі президента, українську переговорну групу очолив заступник керівника ОП Ігор Жовква. Німеччина, таким чином, долучилася до п’яти інших держав G7, із якими Україна вже розпочала відповідні двосторонні переговори.
"Німеччина – наш надійний партнер та один із лідерів фінансової, військової та гуманітарної допомоги Україні. Без Німеччини неможливо уявити дієвість гарантій безпеки, а також майбутнє членство України у євроатлантичній спільноті. Саме тому початок двосторонніх безпекових переговорів із Німеччиною такий важливий", – наголосив Жовква.
Повідомляється, що під час переговорів сторони обмінялися баченням підходів до майбутніх двосторонніх гарантій безпеки, їхнього формату й наповнення, а також узгодили план подальших дій.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, що 12 липня країни G7 погодили декларацію про наміри розпочати переговори з Україною щодо встановлення на двосторонньому рівні безпекових зобов'язань щодо України.
До їхньої заяви приєдналося вже 30 країн, але фактично переговори про гарантії безпеки наразі розпочалися лише з США, Великою Британією, Канадою, Японією та Францією. Крім того, в наприкінці жовтня в ОП повідомляли про початок відповідних консультацій з Нідерландами.