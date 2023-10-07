Україна почала переговори щодо угоди про гарантії безпеки з четвертою країною G7

Україна 7 жовтня розпочала перший раунд переговорів із Японією щодо двосторонньої угоди про гарантії безпеки, як це передбачено спільною декларацією країн "Великої сімки" про підтримку України. Про це повідомляють в Офісі президента.

Українську переговорну групу очолив заступник керівника ОП Ігор Жовква. До неї увійшли також заступник керівника ОП Роман Машовець, заступник міністра закордонних справ Микола Точицький та радник керівника ОП Олександр Бевз.

Японія стала четвертою після США, Великої Британії та Канади державою, із якою Україна розпочала відповідні переговори. Сторони домовилися про подальшу координацію та узгодили план двосторонніх переговорів до кінця цього року.

"Початок двосторонніх консультацій із Японією є не лише підтвердженням нашого стратегічного партнерства, але й демонстрацією глобальної підтримки України, яка виходить далеко за межі Європи й Північної Америки. Символічно, що двосторонні переговори про гарантії безпеки Японія розпочала з Україною саме під час свого головування в "Групі семи", – наголосив Жовква.

Фото: Офіс президента

Як наголошують в ОП, вони є продовженням значної нелетальної, безпекової, гуманітарної та фінансової допомоги, яку Японія надає Україні з початку повномасштабного вторгнення Росії.

"Невід’ємною складовою частиною гарантій безпеки є також допомога в економічній відбудові України, яку додатково обговорюватимуть під час конференції з питань відновлення України, що запланована на початок наступного року в Японії" - додають у президентському офісі.

Нагадаємо, що Японія як країна "Великої сімки" ще 12 липня під час саміту НАТО у Вільнюсі задекларувала готовність до початку переговорів щодо потенційної двосторонньої угоди стосовно гарантій безпеки для України, які діятимуть до її гіпотетичного вступу в Північноатлантичний альянс.

Переговори з Японією анонсував міністр закордонних справ цієї країни Йошімаса Хаяші під час візиту до України та зустрічі з президентом Володимиром Зеленським 9 вересня. Перед цим, 3 вересня, Зеленський після розмови з президентом Франції Емманюелем Макроном повідомив, що роботу над двостороннім документом буде розпочато й з цією країною.

Зазначимо, що аналогічні наміри висловили, окрім держав G7, ще близько двох десятків країн, зокрема Косово, яке Україна не визнає. Країнами ж G7, нагадаємо, є Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США. Усі вони, окрім Японії, входять до НАТО.