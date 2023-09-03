Зеленський детально обговорив з Макроном ситуацію на полі бою: про що домовилися

Президент Володимир Зеленський провів у неділю детальну телефонну розмову зі своїм французьким колегою Емманюелем Макроном, зокрема щодо воєнної ситуації в Україні. Про це глава української держави повідомив у соцмережах.

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"Як завжди, ґрунтовна й конкретна розмова. Детально обговорили ситуацію на полі бою, кожен із напрямків. Передав актуальні потреби в обороні й подякував за потужну оборонну підтримку та постійну допомогу в розширенні можливостей наших воїнів. Франція справді цінує свободу й допомагає захищати її", - написав він.

За словами Зеленського, він обговорив з Макроном і конкретику щодо безпеки в Чорному морі, а саме "зернового коридору", "який має бути продовжений". Сторони домовилися посилити взаємодію в захисті морських шляхів.

"Важлива домовленість щодо безпекових гарантій: наші команди – України та Франції – працюватимуть над двостороннім документом щодо гарантій", - зазначив також президент.

Нагадаємо, що Франція як країна "Великої сімки" ще 12 липня під час саміту НАТО у Вільнюсі задекларувала готовність до початку переговорів щодо потенційної двосторонньої угоди стосовно гарантій безпеки для України, які діятимуть до її гіпотетичного вступу в Північноатлантичний альянс. На сьогодні Україна вже почала такі переговори з США та Великою Британією.

Також, за словами українського президента, під час бесіди з Макроном було обговорено підготовку ініційованого Україною Глобального саміту миру та "активну лідерську участь Франції" в роботі над реалізацією "формули миру".

Зеленський наголосив на важливості того, щоб до них приєдналося якнайбільше країн світу, зокрема держави Глобального Півдня. Крім того, він повідомив про домовленість із Францією щодо участі її компаній у заплнованому в Україні Форумі оборонних індустрій, "який активно готується".