Зеленский подробно обсудил с Макроном ситуацию на поле боя: о чем договорились

Президент Владимир Зеленский провел в воскресенье подробный телефонный разговор со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном, в том числе по военной ситуации в Украине. Об этом глава украинского государства сообщил в соцсетях.

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"Как всегда, обстоятельный и конкретный разговор. Подробно обсудили ситуацию на поле боя, каждое из направлений. Передал актуальные потребности в обороне и поблагодарил за мощную оборонную поддержку и постоянную помощь в расширении возможностей наших воинов. Франция действительно ценит свободу и помогает защищать ее", – написал он.

По словам Зеленского, он обсудил с Макроном и конкретику по безопасности в Черном море, а именно "зернового коридора", "который должен быть продлен". Стороны договорились усилить взаимодействие в защите морских путей.

"Важна договоренность о гарантиях безопасности: наши команды – Украины и Франции – будут работать над двусторонним документом по гарантиям", - отметил также президент.

Напомним, что Франция как страна "Большой семерки" еще 12 июля во время саммита НАТО в Вильнюсе задекларировала готовность к началу переговоров о потенциальном двустороннем соглашении по гарантиям безопасности для Украины, которые будут действовать до ее гипотетического вступления в Североатлантический альянс. На сегодня Украина уже начала такие переговоры с США и Великобританией.

Также, по словам украинского президента, в ходе беседы с Макроном была обсуждена подготовка инициированного Украиной Глобального саммита мира и "активное лидерское участие Франции" в работе над реализацией "формулы мира".

Зеленский отметил важность того, чтобы к ним присоединилось как можно больше стран мира, в частности государства Глобального Юга. Кроме того, он сообщил о договоренности с Францией об участии ее компаний в запланированном в Украине Форуме оборонных индустрий, "который активно готовится".