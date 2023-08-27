Оборона, безопасность, санкции и прочее: Зеленский анонсировал "мощный сентябрь" для Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что в сентябре ожидаются решения о новых оборонных пакетах для украинских военных, а также следующие раунды переговоров о гарантиях безопасности для Украины.

Об этом он написал в Telegram.

"Первое – наша защита. Новые оборонные пакеты для украинских воинов. Артиллерия, бронетехника, ПВО и ракеты, средства для разминирования. Каждый из партнеров проинформирован о наших потребностях. Ожидаем решений", - отметил он.

Вторым приоритетом в сентябре он назвал гарантии безопасности для Украины. По его словам, скоро должны состояться следующие раунды переговоров и присоединение новых стран к общей архитектуре безопасности.

"Постоянно добавляем содержание первого Форума оборонных индустрий. Украинского содержания. Международного содержания. Свободный мир требует большей силы для своей защиты. Вместе имеем такой потенциал и продемонстрируем его", - сообщил президент.

Также Зеленский отметил, что Украина готовится к участию в международных мероприятиях, в частности, в сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как напомнил президент, на днях было принято новое санкционное решение США против российских физических и юридических лиц, привлеченных к преступной депортации украинских детей с временно захваченной территории.

"Это важный шаг. Украина благодарна за него. Работаем над аналогичными санкционными шагами партнеров. Депортация детей, сознательная и системная попытка лишить их любой связи с родными, попытка научить их ненависти в родную страну – это российская геноцидная политика, которая заслуживает одинакового осуждения всеми в мире. И я благодарю каждого государства, каждого лидера и всех международных институтов, которые помогают нам в восстановлении справедливости", - подчеркнул он.

Гарантии от G7: что предполагает декларация

Страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля утвердили совместную декларацию поддержки Украины, объявив о начале переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности.



В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Эти страны, кроме Японии, являются членами НАТО. В свою очередь, Германия, Италия и Франция входят в Европейский Союз.

Подписанты декларации пообещали работать с Украиной над конкретными обязательствами и договоренностями, направленными на обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем.

Эти обязательства будут предусматривать, в частности:

постоянное предоставление современной военной техники и вооружения;

повышение оперативной совместимости со странами НАТО;

поддержку дальнейшего развития оборонно-промышленной базы Украины;

подготовку и обучение украинских сил;

обмен разведывательными данными;

укрепление экономической устойчивости и устойчивости Украины.

Также в декларации говорится, что в случае новой вооруженной атаки России в будущем члены G7 намерены немедленно проконсультироваться с Украиной для определения соответствующих дальнейших шагов.

Со своей стороны Украина обязуется "вносить положительный вклад" в безопасность партнеров и укрепление мер прозрачности и подотчетности касательно помощи со стороны других стран.

К документу уже присоединились более 25 стран.