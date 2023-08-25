В Финляндии одобрили новый пакет военной помощи для Украины

25 августа президент Финляндии Саули Нииностио принял решение о предоставлении Украине 18-го пакета военной помощи. Общая стоимость оборудования, содержащегося в этом пакете, будет стоить Финляндии примерно 94 миллиона евро.

Об этом сообщается на сайте правительства Финляндии.

При этом страна не предоставила никаких подробностей о содержимом пакета и по соображениям безопасности не сообщила о графике и способе доставки оружия.

Сообщается, что при принятии решения о дополнительной помощи в Финляндии учли как потребности Украины, так и ресурсы Вооруженных сил.

Министр обороны Антти Хаккянен сообщил, что поддержка Украины Финляндией и союзниками остается непоколебимой, поскольку главным вопросом безопасности в Европе и Финляндии является способность обуздать агрессию России против Украины.

Согласно сообщению, общая стоимость всех комплектов военной помощи, которую Финляндия поставила Украине сейчас, составляет около 1,3 миллиарда евро.

Напомним, во время визита в Киев премьер-министр Финляндии Петтери Орпо сообщал о том, что в ближайшие дни будет принят новый, 18-й пакет оборонной поддержки.

Отметим, что Финляндия также рассматривает возможность размещения производства бронетехники на территории Украины. Оно включать лицензионное производство бронетранспортеров Patria в Украине.