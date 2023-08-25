У Фінляндії схвалили новий пакет військової допомоги для України

25 серпня президент Фінляндії Саулі Нііністьо ухвалив рішення про надання Україні 18-того пакету військової допомоги. Загальна вартість обладнання, яке міститься в цьому пакеті, коштуватиме Фінляндії приблизно 94 мільйони євро.

Про це повідомляється на сайті уряду Фінляндії.

При цьому, країна не надала жодних подробиць про вміст пакета та з міркувань безпеки не повідомила про графік і спосіб доставки зброї.

Повідомляється, що при прийнятті рішення щодо додаткової допомоги, у Фінляндії врахували як потреби України, так і ресурси Збройних сил.

Міністр оборони Антті Хаккянен повідомив, що підтримка України Фінляндією та союзниками залишається непохитною, оскільки головним питанням безпеки в Європі та Фінляндії є здатність приборкати агресію Росії проти України.

Згідно з повідомленням, загальна вартість усіх комплектів військової допомоги, яку Фінляндія поставила Україні на даний момент, становить близько 1,3 мільярда євро.

Нагадаємо, під час візиту до Києва прем'єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо повідомляв про те, що найближчими днями буде ухвалено новий, 18-й пакет оборонної підтримки.

Зауважимо, Фінляндія також розглядає можливість розміщення виробництва бронетехніки на території України. Воно включати ліцензійне воготовлення бронетранспортерів Patria в Україні.