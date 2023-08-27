Оборона, безпека, санкції та інше: Зеленський анонсував "потужний вересень" для України

Президент Володимир Зеленський заявив, що у вересні очікуються рішення про нові оборонні пакети для українських військових, а також наступні раунди переговорів про безпекові гарантії для України.

Про це він написав в Telegram.

"Перше – наш захист. Нові оборонні пакети для українських воїнів. Артилерія, бронетехніка, ППО й ракети, засоби для розмінування. Кожен із партнерів поінформований про наші потреби. Очікуємо рішень", - зазначив він.

Другим пріоритетом у вересні він назвав безпекові гарантії для України. За його словами, скоро мають відбутися наступні раунди переговорів та приєднання нових країн до спільної безпекової архітектури.

"Постійно додаємо змісту першому Форуму оборонних індустрій. Українського змісту. Міжнародного змісту. Вільний світ потребує більшої сили для свого захисту. Разом маємо такий потенціал і продемонструємо його", - повідомив президент.

Також Зеленський зазначив, що Україна готується до участі у міжнародних заходах, зокрема в сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як нагадав президент, днями було ухвалено нове санкційне рішення США проти російських фізичних та юридичних осіб, які були залучені до злочинної депортації українських дітей із тимчасово захопленої території.

"Це важливий крок. Україна вдячна за нього. Працюємо над аналогічними санкційними кроками партнерів. Депортація дітей, свідоме й системне намагання позбавити їх будь-якого зв’язку з рідними, намагання навчити їх ненависті до рідної країни – це російська геноцидна політика, яка заслуговує на однакове засудження всіма у світі. І я дякую кожній державі, кожному лідеру та всім міжнародним інституціям, які допомагають нам у відновленні справедливості", - наголосив він.

Гарантії від G7: що передбачає декларація

Країни G7 під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня затвердили спільну декларацію підтримки України, оголосивши про початок переговорів щодо двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки.

До G7 входять Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США. Ці країни, крім Японії, є членами НАТО. Своєю чергою Німеччина, Італія та Франція входять до Європейського Союзу.

Підписанти декларації пообіцяли працювати з Україною над конкретними зобов'язаннями та домовленостями, спрямованими на забезпечення стійких сил, здатних захищати Україну зараз та стримувати російську агресію у майбутньому.

Ці зобовʼязання передбачатимуть, зокрема:

постійне надання сучасної військової техніки та озброєння;

підвищення оперативної сумісності з країнами НАТО;

підтримку подальшого розвитку оборонно-промислової бази України;

підготовку та навчання українських сил;

обмін розвідувальними даними;

зміцнення економічної стабільності та стійкості України.

Також у декларації йдеться, що в разі нової збройної атаки Росії в майбутньому члени G7 мають намір негайно проконсультуватися з Україною для визначення відповідних подальших кроків.

Зі свого боку Україна зобов'язується "вносити позитивний внесок" у безпеку партнерів та зміцнення заходів прозорості та підзвітності стосовно допомоги з боку інших країн.

До документа вже приєдналися понад 25 країн.