США ввели нові санкції проти росіян, які причетні до викрадення українських дітей

24 серпня Сполучені Штати Америки оголосили про введення нових обмежень проти злочинців, причетних до депортації українських дітей з тимчасово окупованих територій України до Росії. Під санкції потрапили 11 фізичних осіб, а також дитячий табір "Артек".

Про це повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

За його словами, санкції розповсюджуються на осіб, які сприяли примусовому переміщенню українських дітей до так званих "літніх таборів" на території Росії та окупованої Росією частини України, де дітей перевиховували через пропаганду.

Окрім того, санкції будуть застосовані і до тих осіб, які створюють проросійські навчальні програми в окупованих російською владою регіонах України.

Під санкції потрапили:

"Міжнародний дитячий центр "Артек".

Володимир Коваленко - обіймає посаду начальника штабу Всеросійського дитячо-юнацького патріотичного громадського руху "Юнармія".

Галина П‘ятих - радник Губернатора Бєлгородської області, Уповноважений з прав дитини в Бєлгородській області.Ірина Агеєва - Уповноважений з прав дитини в Калузькій області РФ.

Ірина Черкасова – Уповноважений з прав дитини в місті Ростов.Мансур Солтаєв - Уповноважений з прав людини в Чеченській Республіці.

Олена Шапурова — призначений Росією, так званий "міністр освіти і науки" в підконтрольних РФ районах Запорізької області в Україні.

Фонд Ахмата Кадирова.

Єрмак додав, що окрім США, Міністерство закордонних справ Канади також опублікувало список із 29 юридичних та 6 фізичних осіб РФ, проти яких запроваджені санкції.

Під канадські обмеження потрапили Сергєй Мучкаєв – командир 53-ї зенітної ракетної бригади Збройних сил РФ, який причетний до збиття рейсу МН17, а також Ніколай Колєсов, Владімір Лєпін і Алексєй Комісаров, які мають відношення до російського військово-промислового комплексу.

Під канадські санкції потрапили російські банки "Уралсиб", "Зеніт", Росбанк і Всеросійський банк розвитку регіонів, а також холдинги "Інтеррос", "Северсталь", "дочка" Росатома RUSATOM Overseas і ФГУП "Атомфлот", ПАТ "НВО "Алмаз" та інші організації.

Нагадаємо, 28 липня Рада Євросоюзу ввела нові обмежувальні заходи проти семи російських фізичних осіб і п’яти організацій, які відповідальні за проведення кампанії з маніпулювання цифровою інформацією, спрямованої на спотворення інформації та поширення пропаганди на підтримку війни Росії проти України.