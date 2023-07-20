ЄС продовжив економічні санкції проти РФ ще на шість місяців

Рада ЄС ухвалила рішення продовжити на шість місяців, до 31 січня 2024 року, дію санкцій, спрямованих проти окремих секторів економіки Росії.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

Ці санкції, що вперше запровадили у 2014 році у відповідь на дії Росії, що дестабілізують ситуацію в Україні, значно розширили з лютого 2022 року у відповідь на неспровоковану та невиправдану військову агресію РФ проти України.

Наразі санкції складаються з широкого спектра секторальних заходів, включаючи обмеження на торгівлю, фінанси, технології та товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.

Вони також охоплюють: заборону на імпорт або передачу морським транспортом сирої нафти та певних нафтопродуктів з Росії до ЄС, відключення від системи SWIFT декількох російських банків, а також призупинення мовлення та ліцензій кількох підтримуваних Кремлем дезінформаційних засобів масової інформації.

У Раді ЄС нагадали, що крім економічних санкцій стосовно РФ діють й інші заходи. Зокрема, серед них: обмеження економічних відносин з окупованим Кримом і містом Севастополь, а також із "ДНР" і "ЛНР"; індивідуальні обмежувальні заходи щодо фізичних і юридичних осіб; дипломатичні заходи.

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