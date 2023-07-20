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ЕС продлил экономические санкции против РФ еще на шесть месяцев
Совет ЕС принял решение продлить на шесть месяцев, до 31 января 2024 года, действие санкций, направленных против отдельных секторов экономики России.
Об этом сообщает пресс-служба Совета ЕС.
Эти санкции, которые впервые ввели в 2014 году в ответ на действия России, дестабилизирующие ситуацию в Украине, значительно расширили с февраля 2022 года в ответ на неспровоцированную и неоправданную военную агрессию РФ против Украины.
В настоящее время санкции состоят из широкого спектра секторальных мероприятий, включая ограничения на торговлю, финансы, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Они также охватывают запрет на импорт или передачу морским транспортом сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в ЕС, отключение от системы SWIFT нескольких российских банков, а также приостановление вещания и лицензий нескольких поддерживаемых Кремлем дезинформационных средств массовой информации.
В Совете ЕС напомнили, что помимо экономических санкций в отношении РФ действуют и другие меры. В частности, среди них: ограничение экономических отношений с оккупированным Крымом и городом Севастополь, а также с "ДНР" и "ЛНР"; индивидуальные ограничительные меры по физическим и юридическим лицам; дипломатические мероприятия.
Источник фото: ua.depositphotos.com