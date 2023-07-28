ЄС ввів нові санкції проти компаній РФ, які поширюють пропаганду про війну

28 липня Рада Євросоюзу ввела нові обмежувальні заходи проти семи російських фізичних осіб і п’яти організацій, які відповідальні за проведення кампанії з маніпулювання цифровою інформацією, спрямованої на спотворення інформації та поширення пропаганди на підтримку війни Росії проти України.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

Ця кампанія, в якій брали участь державні органи чи органи, афілійовані з російською державою, базується на фейкових веб-сторінках, які узурпують ідентичність національних ЗМІ. Також до неї причетні державні веб-сайти і фейкові акаунти в соціальних мережах.

Згідно з повідомленням, Рада ЄС ввела санкції проти Інфоросу і трьох його засновників . Це інтернет-видання, яке тісно пов’язане з російською військовою розвідкою, і відповідає за створення понад 270 медіа проксі онлайн видань, які поширюють пропаганду на підтримку агресійної війни Росії проти України.

Решта санкцій стосується наступних компаній:

АНО "Діалог" - російської некомерційної організації, створеної Департаментом інформації та технологій Москви та тісно пов’язаної з адміністрацією президента,

Інституту російської діаспори та Агентства соціального дизайну та Structura National Technologies,

двох російських ІТ-компаній, які причетні до очолюваної Росією цифрової дезінформаційної кампанії,

Також під санкції потрапили представники вищезазначених організацій.

"Ми націлені на тих, хто здійснює інформаційні маніпуляції та втручання в рамках ширшої гібридної кампанії Росії проти ЄС та держав-членів. Ми посилаємо сильний сигнал, що ми знаємо, як вони маніпулюють нашим інформаційним простором і як вони діють", - сказав верховний представник із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

Загалом санкції ЄС зараз поширюються на близько 1800 фізичних та юридичних осіб РФ. Зазначається, що активи всіх, хто потрапив до списку підлягають заморожуванню, а громадянам і компаніям ЄС заборонено надавати їм кошти.

Фізичним особам, які потрапили під санкції, також заборонено в’їзд або транзит через територію ЄС.

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