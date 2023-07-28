ЕС ввел новые санкции против компаний РФ, распространяющих пропаганду о войне

28 июля Совет Евросоюза ввел новые ограничительные меры против семи российских физических лиц и пяти организаций, ответственных за проведение кампании по манипулированию цифровой информацией, направленной на искажение информации и распространение пропаганды в поддержку войны России против Украины.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Эта кампания, в которой принимали участие государственные органы или органы, аффилированные с российским государством, базируется на фейковых веб-страницах, узурпирующих идентичность национальных СМИ. Также к ней причастны государственные веб-сайты и фейковые аккаунты в социальных сетях.

Согласно сообщению, Совет ЕС ввел санкции против Инфороса и трех его учредителей. Это интернет-издание, которое тесно связано с российской военной разведкой, и отвечает за создание более 270 медиа-прокси онлайн изданий, распространяющих пропаганду в поддержку агрессионной войны России против Украины.

Остальные санкции относятся к следующим компаниям:

АНО "Диалог" - российская некоммерческая организация, созданная Департаментом информации и технологий Москвы и тесно связанной с администрацией президента,

Института российской диаспоры и Агентства социального дизайна и Structura National Technologies,

двух российских ИТ-компаний, причастных к возглавляемой Россией цифровой дезинформационной кампании,

Также под санкции попали представители вышеперечисленных организаций.

"Мы нацелены на тех, кто осуществляет информационные манипуляции и вмешательства в рамках более широкой гибридной кампании России против ЕС и государств-членов. Мы посылаем сильный сигнал, что мы знаем, как они манипулируют нашим информационным пространством и как они действуют", - сказал верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

В общей сложности санкции ЕС сейчас распространяются на около 1800 физических и юридических лиц РФ. Отмечается, что активы всех попавших в список подлежат замораживанию, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им средства.

Попавшим под санкции физическим лицам также запрещен въезд или транзит через территорию ЕС.

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