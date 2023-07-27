Доплати від держави та персональний штат працівників: як живуть підсанкційні олігархи у Британії

Британський уряд дозволив російським олігархам витрачати сотні тисяч доларів на приватних кухарів, шоферів та хатніх робітниць, незважаючи на те, що їхні банківські рахунки нібито заморожені. У деяких випадках підсанкційні олігархи витрачали на життя понад 1 мільйон доларів на рік.

Про це пише New York Times.

При цьому, міністр закордонних справ Великої Британіїм инулої весни оголосив про російські санкції в перші тижні війни в Україні і зазначив, що країна продовжить посилювати тиск на президента РФ Володимира Путіна та припинить фінансування російської військової машини.

Але, як пише The New York Times, Британія виявилася досить привітною до олігархів. Зокрема, вона надала російському банківському магнату Михайлу Фрідману ліцензію на оплату праці 19 співробітників, включаючи водіїв, приватних кухарів, домробітниць і різноробочих, протягом першого року війни. Виплата склала 300 000 фунтів стерлінгів (майже 400 000 доларів США) протягом приблизно десяти місяців. Пан Фрідман також отримував приблизно 7000 фунтів стерлінгів щомісячної допомоги для покриття основних потреб своєї сім'ї.

Колишній бізнес-партнер Фрідмана, Петр Авен, отримував щомісячну допомогу в розмірі 60 000 фунтів стерлінгів, пише видання. Обидва Фрідман і Авен були названі урядом Великої Британії прокремлівськими олігархами, які тісно пов’язані з президентом Володимиром Путіним.

Британські чиновники дозволили Авену витратити понад 1 мільйон фунтів стерлінгів, будучи технічно відрізаним від британської економіки. Водночас правоохоронці перевіряли його на предмет можливого ухилення від санкцій і торік провели обшук у його сільській садибі.

Вони є лише одними з кількох росіян, проти яких після війни було введено публічні санкції, які таємно послабили. Згідно з офіційними даними, з якими ознайомилася The New York Times, минулого року було щонайменше 82 таких винятки, і ще багато заявок від бізнесменів очікують на розгляд.

При цьому британські чиновники наголошують, що такі винятки заощаджують кошти платників податків, оскільки після того, як органи влади заарештовують актив, вони відповідають за його утримання. Яхти та особняки вимагають колосальних витрат на їхнє технічне обслуговування та утримування, а за таких винятків і "поблажок" власник сам може утримувати об’єкт санкцій, оплачуючи зобов’язання, які інакше могли б лягти на державу.

Видання зазначає, що у Британії проживає багато росіян із санкційного списку і вони становлять більшу частку економіки, тому бути більш поблажливими до людей, які інвестували в країну мільярди доларів інтересах Великобританії.

До прикладу, минулого тижня після судової тяганини британський уряд був змушений виключити російського бізнесмена Олега Тинькова з чорного списку санкцій. Тіньков стверджував, що його неправильно включили: він є відвертим критиком пана Путіна і відмовився від російського громадянства.

Нагадаємо, що нещодавно стало відомо, що уряд Великої Британії напрацьовує та готується запустити механізм передачі активів спеціально, для підсанкційних громадян РФ, які заявляють, “що підтримують Україну та виступають проти війни”.

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