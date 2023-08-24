Окупанти продовжують вивозити українських дітей до РФ

Російська адміністрація тимчасово окупованих територій України продовжує вивозити українських дітей на територію країни-агресора РФ.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що зафіксовані чергові випадки вивезення дітей з ТОТ до санаторіїв та баз відпочинку на території РФ під приводом «відпочинку та оздоровлення».

"Зокрема, джерела Центру Національного Спротиву повідомляють про перебування українських дітей на території Кабардино-Балкарської республіки РФ та Новосибірської області", - повідомляють в ЦНС.

Там нагадують, що викрадення дітей є однією зі складових геноциду, який росіяни чинять проти українського народу.

Нещодавно російські окупанти вивезли ще 450 українських дітей на територію країни-агресора РФ до так званих оздоровчих таборів.

"В таборах дітям влаштовують концерти “російських зірок”, а також проводять “патріотичні навчання”, де місцеві педагоги промивають їм мізки. Нерідко дітей не повертають до України", - підкреслюють в ЦНС.

Росіяни крадуть українських дітей

Російська влада планує вивезти з тимчасово окупованих територій понад 10 тисяч місцевих дітей на так званий "відпочинок" у різні регіони Росії. Цей проект курує партія лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна "Єдина Росія".

В Росії для неповнолітніх громадян України створили понад 70 таборів "для перевиховання".

Раніше повідомлялося, що окупанти незаконно вивезли зі Старобільського району Луганської області 150 дітей на "оздоровлення" до баз відпочинку "Лесной" та "Сосенка", які знаходяться у Прикубанському районі Карачаєво-Черкеської республіки РФ.

Російські загарбники вивезли близько 80 старшокласників з тимчасово окупованих територій Луганської області у військову академію в Костромі, що знаходиться на території Росії. Росіяни зомбують українських дітей агресивною пропагандою, перетворюючи на майбутніх солдатів.

За офіційними даними, на території РФ перебуває понад 16 тисяч українських дітей. Проте, в Офісі омбудсмена вважають, що насправді в Росії можуть перебувати 150 тисяч незаконно вивезених дітей.

Після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт лідера РФ Володимира Путіна за підозрою в незаконній депортації дітей, Україна закликала омбудсменів РФ негайно надати українській стороні списки всіх українських дітей на підконтрольних Росії територіях.