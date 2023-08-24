Оккупанты продолжают вывозить украинских детей в РФ

Российская администрация временно оккупированных территорий Украины продолжает вывозить украинских детей на территорию страны-агрессора РФ.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что зафиксированы очередные случаи вывоза детей из ВОТ в санатории и базы отдыха на территории РФ под предлогом "отдыха и оздоровления".

"В частности источники Центра Национального Сопротивления сообщают о пребывании украинских детей на территории Кабардино-Балкарской республики РФ и Новосибирской области", - сообщают в ЦНС.

Там напоминают, что похищение детей является одной из составляющих геноцида, который россияне совершают против украинского народа.

Недавно российские оккупанты вывезли еще 450 украинских детей на территорию страны-агрессора РФ в так называемые оздоровительные лагеря.

"В лагерях детям устраивают концерты "российских звезд", а также проводят "патриотические учения", где местные педагоги промывают им мозги. Нередко детей не возвращают в Украину", - подчеркивают в ЦНС.

Россияне воруют украинских детей

Российские власти планируют вывезти с временно оккупированных территорий более 10 тысяч местных детей на так называемый "отдых" в разные регионы России. Этот проект курирует партия лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина "Единая Россия".

В России для несовершеннолетних граждан Украины создали более 70 лагерей "для перевоспитания".

Ранее сообщалось, что оккупанты незаконно вывезли из Старобельского района Луганской области 150 детей на "оздоровление" в базы отдыха "Лесной" и "Сосенка", которые находятся в Прикубанском районе Карачаево-Черкесской республики РФ.

Российские захватчики вывезли 80 старшеклассников с временно оккупированных территорий Луганской области в военную академию в Костроме, находящуюся на территории России. Россияне зомбируют украинских детей агрессивной пропагандой, превращая в будущих солдат.

По официальным данным, на территории РФ находится более 16 тысяч украинских детей. Однако в Офисе омбудсмена считают, что на самом деле в России могут находиться 150 тысяч незаконно вывезенных детей.

После того как Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидера РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей, Украина призвала омбудсменов РФ немедленно предоставить украинской стороне списки всех украинских детей на подконтрольных России территориях.