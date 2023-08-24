- Категория
- Общество
- Дата публикации
-
Оккупанты продолжают вывозить украинских детей в РФ
Российская администрация временно оккупированных территорий Украины продолжает вывозить украинских детей на территорию страны-агрессора РФ.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Отмечается, что зафиксированы очередные случаи вывоза детей из ВОТ в санатории и базы отдыха на территории РФ под предлогом "отдыха и оздоровления".
"В частности источники Центра Национального Сопротивления сообщают о пребывании украинских детей на территории Кабардино-Балкарской республики РФ и Новосибирской области", - сообщают в ЦНС.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Там напоминают, что похищение детей является одной из составляющих геноцида, который россияне совершают против украинского народа.
Недавно российские оккупанты вывезли еще 450 украинских детей на территорию страны-агрессора РФ в так называемые оздоровительные лагеря.
"В лагерях детям устраивают концерты "российских звезд", а также проводят "патриотические учения", где местные педагоги промывают им мозги. Нередко детей не возвращают в Украину", - подчеркивают в ЦНС.
Россияне воруют украинских детей
Российские власти планируют вывезти с временно оккупированных территорий более 10 тысяч местных детей на так называемый "отдых" в разные регионы России. Этот проект курирует партия лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина "Единая Россия".
В России для несовершеннолетних граждан Украины создали более 70 лагерей "для перевоспитания".
Ранее сообщалось, что оккупанты незаконно вывезли из Старобельского района Луганской области 150 детей на "оздоровление" в базы отдыха "Лесной" и "Сосенка", которые находятся в Прикубанском районе Карачаево-Черкесской республики РФ.
Российские захватчики вывезли 80 старшеклассников с временно оккупированных территорий Луганской области в военную академию в Костроме, находящуюся на территории России. Россияне зомбируют украинских детей агрессивной пропагандой, превращая в будущих солдат.
По официальным данным, на территории РФ находится более 16 тысяч украинских детей. Однако в Офисе омбудсмена считают, что на самом деле в России могут находиться 150 тысяч незаконно вывезенных детей.
После того как Международный уголовный суд выдал ордер на арест лидера РФ Владимира Путина по подозрению в незаконной депортации детей, Украина призвала омбудсменов РФ немедленно предоставить украинской стороне списки всех украинских детей на подконтрольных России территориях.