На оккупированных территориях россияне планируют открыть кадетские классы

На оккупированных территориях Запорожской области российские захватчики планируют в захваченных школах с 1 сентября создать кадетские классы. Это позволит им милитаризовать и "зомбировать" молодежь. Отвечает за этот процесс "Росгвардия". Также в нем принимают участие российские представители министерства образования и другие коллаборанты по оккупационной администрации.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Программа обучения в таких классах предусматривает "патриотическое воспитание", что включает в себя русскую версию "СВО".

"В кадетских классах планируют изучать детей "патриотическому воспитанию", то есть российской форме нацизма с оправданием преступлений РФ и перевода ответственности за развязанные кремлем войны на другие страны", - отмечают партизаны.

Согласно сообщению, детей будут обучать обращению с оружием и другим основам военного дела для подготовки к дальнейшей мобилизации юношей.

"Таким образом, враг планирует продолжить войну "чужими руками", ведь готовит новую волну мобилизации на ТОТ", - подчеркнули в ЦНС.

Следует отметить, что российская стратегия включает в себя длительную войну из-за постоянной мобилизации с целью получить хоть какие-то достижения. При этом для уменьшения социального напряжения в российском обществе противник планирует максимально включить местное население на территориях, к которым россияне не испытывают сострадания.

Добавим, что оккупационная администрация временно оккупированной Горловки постоянно мобилизует гражданское население в ряды российского войска. В результате возросло социальное напряжение, ведь с начала полномасштабного вторжения уже погибло более 20 тыс. жителей города, которых принудительно мобилизовали.