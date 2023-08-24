США ввели новые санкции против россиян, причастных к похищению украинских детей

24 августа Соединенные Штаты Америки объявили о введении новых ограничений против преступников, причастных к депортации украинских детей с временно оккупированных территорий Украины в Россию. Под санкциями оказались 11 физических лиц, а также детский лагерь "Артек".

Об этом сообщил руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

По его словам, санкции распространяются на лиц, способствовавших принудительному перемещению украинских детей в так называемые "летние лагеря" на территории России и оккупированной Россией части Украины, где детей перевоспитывали из-за пропаганды.

Кроме того, санкции будут применены и к тем лицам, которые создают пророссийские обучающие программы в оккупированных российскими властями регионах Украины.

Под санкции попали:

Международный детский центр "Артек".

Владимир Коваленко - занимает должность начальника штаба Всероссийского детско-юношеского патриотического общественного движения "Юнармия".

Галина Пятых – советник Губернатора Белгородской области, Уполномоченный по правам ребенка в Белгородской области. Ирина Агеева – Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области РФ.

Ирина Черкасова – Уполномоченный по правам ребенка в городе Ростов. Мансур Солтаев – Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике.

Елена Шапурова - назначенный Россией, так называемый "министр образования и науки" в подконтрольных РФ районам Запорожской области в Украине.

Фонд Ахмата Кадырова.

Ермак добавил, что кроме США Министерство иностранных дел Канады также опубликовало список из 29 юридических и 6 физических лиц РФ, против которых введены санкции.

Под канадские ограничения попали Сергей Мучкаев – командир 53-й зенитной ракетной бригады Вооруженных сил РФ, причастный к сбитию рейса МН17, а также Николай Колесов, Владимир Лепин и Алексей Комиссаров, относящиеся к российскому военно-промышленному комплексу.

Под канадские санкции попали российские банки "Уралсиб", "Зенит", Росбанк и Всероссийский банк развития регионов, а также холдинги "Интеррос", "Северсталь", "Дочка" Росатома RUSATOM Overseas и ФГУП "Атомфлот", ПАО "НПО "Алмаз" и других организаций.

Напомним, 28 июля Совет Евросоюза ввел новые ограничительные меры против семи российских физических лиц и пяти организаций, ответственных за проведение кампании по манипулированию цифровой информацией, направленной на искажение информации и распространение пропаганды в поддержку войны России против Украины.