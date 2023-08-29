Гарантії безпеки для України. У G7 немає спільної точки зору щодо зобовʼязань, – WSJ

Серед країн "Великої сімки" немає єдиної точки зору щодо того, наскільки деталізованими мають бути зобов’язання в рамках гарантій безпеки для України. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на неназваних європейських чиновників.

Співрозмовники видання розповіли, що підготовка планів займе багато місяців, а деякі двосторонні домовленості очікуються лише наступного року.

G7 має обговорити з Україною, які можуть бути військові потреби країни в разі нової війни. Також треба буде координувати двосторонні переговори між західними столицями та гарантувати, що оборонна промисловість союзників зможе надати Україні обіцяну військову допомогу, не підриваючи потреби західних сил у поповненні запасів і розширенні власних можливостей.

Як зазначає WSJ, західні офіційні особи визнають, що без надійних пакетів підтримки для України навряд чи можна буде утримати Росію від продовження війни.

Основне питання полягає в тому, чи зможуть нинішні уряди ефективно розподілити та захистити військові витрати України в наступні роки, коли ці чиновники, можливо, вже не будуть при владі. І в цьому контексті найбільша невизначеність є у Вашингтоні.

"Європейські союзники вже готуються до того, що довгострокові обіцянки адміністрації [президента США Джо] Байдена будуть слабшими, ніж очікувалося, або надто розпливчастими, щоб запропонувати надійне стримування Росії", – йдеться в матеріалі.

Видання нагадує, що під час липневого саміту НАТО у Вільнюсі Байден заявив, що США вестимуть перемовини щодо довгострокових двосторонніх зобов’язань щодо безпеки України. Однак американські чиновники вказали, що їм ще слід визначити, як виглядатиме угода.

За словами представника адміністрації Байдена, основна пропозиція полягає в тому, щоб США та Україна домовилися про меморандум про взаєморозуміння. Такий документ не потребує схвалення Конгресу.

Журналісти пишуть, що нинішня адміністрація не може юридично призначити майбутній владі фінансові зобов’язання перед Україною. Однак республіканці в Конгресі можуть тиснути на адміністрацію Республіканської партії, щоб вона продовжила підтримку.

Якщо Вашингтон суттєво скоротить свою допомогу Україні, Європа навряд матиме фінансові чи військові спроможності, здатні усунути розрив. Більшість європейських урядів залишаються відданими підтримці України, але континент стикається з жорстким фінансовим тиском, і не багато країн мають оборонну промисловість, яка може зрівнятися з вогневою міццю США.

Гарантії від G7: про що йдеться

Країни G7 під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня затвердили спільну декларацію підтримки України, оголосивши про початок переговорів щодо двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки.

Підписанти декларації пообіцяли працювати з Україною над конкретними зобов'язаннями та домовленостями, спрямованими на забезпечення стійких сил, здатних захищати Україну зараз та стримувати російську агресію у майбутньому.

Ці зобовʼязання передбачатимуть, зокрема:

постійне надання сучасної військової техніки та озброєння;

підвищення оперативної сумісності з країнами НАТО;

підтримку подальшого розвитку оборонно-промислової бази України;

підготовку та навчання українських сил;

обмін розвідувальними даними;

зміцнення економічної стабільності та стійкості України.

Також у декларації йдеться, що в разі нової збройної атаки Росії в майбутньому члени G7 мають намір негайно проконсультуватися з Україною для визначення відповідних подальших кроків.

Зі свого боку Україна зобов'язується "вносити позитивний внесок" у безпеку партнерів та зміцнення заходів прозорості та підзвітності стосовно допомоги, яку їй надають.

До документа вже приєдналися понад 25 країн.