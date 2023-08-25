Гарантії безпеки для України: Словенія приєдналася до декларації G7

Словенія приєдналася до декларації "Великої сімки" щодо гарантій безпеки для України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

Він подякував за це рішення уряду Словенії та прем’єр-міністру країни Роберту Голобу.

"Наші країни мають спільні цінності свободи та демократії, а також прагнення до миру та справедливості для всієї євроатлантичної спільноти", – додав Зеленський.

Гарантії від G7: що передбачає декларація

Країни G7 під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня затвердили спільну декларацію підтримки України, оголосивши про початок переговорів щодо двосторонніх зобов'язань у сфері безпеки.

До G7 входять Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США. Ці країни, крім Японії, є членами НАТО. Своєю чергою Німеччина, Італія та Франція входять до Європейського Союзу.

Підписанти декларації пообіцяли працювати з Україною над конкретними зобов'язаннями та домовленостями, спрямованими на забезпечення стійких сил, здатних захищати Україну зараз та стримувати російську агресію у майбутньому.

Ці зобовʼязання передбачатимуть, зокрема:

постійне надання сучасної військової техніки та озброєння;

підвищення оперативної сумісності з країнами НАТО;

підтримку подальшого розвитку оборонно-промислової бази України;

підготовку та навчання українських сил;

обмін розвідувальними даними;

зміцнення економічної стабільності та стійкості України.

Також у декларації йдеться, що в разі нової збройної атаки Росії в майбутньому члени G7 мають намір негайно проконсультуватися з Україною для визначення відповідних подальших кроків.

Зі свого боку Україна зобов'язується "вносити позитивний внесок" у безпеку партнерів та зміцнення заходів прозорості та підзвітності стосовно допомоги з боку інших країн.

До документа вже приєдналися понад 25 країн.

Джерело фото: ua.depositphotos.com