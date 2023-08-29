Гарантии безопасности для Украины. В G7 нет общей точки зрения касательно обязательств, – WSJ

Среди стран "Большой семерки" нет единой точки зрения относительно того, насколько детализированными должны быть обязательства в рамках гарантий безопасности для Украины. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных европейских чиновников.

Собеседники издания рассказали, что подготовка планов займет много месяцев, а некоторые двусторонние договоренности ожидаются только в следующем году.

G7 обсудит с Украиной, какие могут быть военные потребности страны в случае новой войны. Также нужно будет координировать двусторонние переговоры между западными столицами и гарантировать, что оборонная промышленность союзников сможет предоставить Украине обещанную военную помощь, не подрывая потребности западных сил в пополнении запасов и расширении собственных возможностей.

Как отмечает WSJ, западные официальные лица признают, что без надежных пакетов поддержки для Украины вряд ли можно удержать Россию от продолжения войны.

Основной вопрос состоит в том, смогут ли нынешние правительства эффективно распределить и защитить военные расходы Украины в последующие годы, когда эти чиновники, возможно, уже не будут у власти. И в этом контексте самая большая неопределенность есть в Вашингтоне.

"Европейские союзники уже готовятся к тому, что долгосрочные обещания администрации [президента США Джо] Байдена будут слабее, чем ожидалось, или слишком расплывчаты, чтобы предложить надежное сдерживание России", – говорится в материале.

Издание напоминает, что во время июльского саммита НАТО в Вильнюсе Байден заявил, что США будут вести переговоры касательно долгосрочных двусторонних обязательств касательно безопасности Украины. Однако американские чиновники указали, что им еще предстоит определить, как будет выглядеть соглашение.

По словам представителя администрации Байдена, основное предложение состоит в том, чтобы США и Украина договорились о меморандуме о взаимопонимании. Такой документ не требует одобрения Конгресса.

Журналисты пишут, что нынешняя администрация не может юридически назначить будущей власти финансовые обязательства перед Украиной. Однако республиканцы в Конгрессе могут оказывать давление на администрацию Республиканской партии, чтобы та продолжила поддержку.

Если Вашингтон существенно сократит свою помощь Украине, Европа вряд ли будет иметь финансовые или военные возможности, способные устранить разрыв. Большинство европейских правительств остаются преданными поддержке Украины, но континент сталкивается с жестким финансовым давлением, и не многие страны имеют оборонную промышленность, которая может сравниться с огневой мощью США.

Гарантии от G7: о чем идет речь

Страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июляутвердили совместную декларацию поддержкиУкраины, объявив о начале переговоров подвусторонним обязательствамв сфере безопасности.

Подписанты декларации пообещали работать с Украиной над конкретными обязательствами и договоренностями, направленными на обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем.

Эти обязательства будут предусматривать, в частности:

постоянное предоставление современной военной техники и вооружения;

повышение оперативной совместимости со странами НАТО;

поддержку дальнейшего развития оборонно-промышленной базы Украины;

подготовку и обучение украинских сил;

обмен разведывательными данными;

укрепление экономической устойчивости и устойчивости Украины.

Также в декларации говорится, что в случае новой вооруженной атаки России в будущем члены G7 намерены немедленно проконсультироваться с Украиной для определения соответствующих дальнейших шагов.

Со своей стороны Украина обязуется "вносить положительный вклад" в безопасность партнеров и укрепление мер прозрачности и подотчетности касательно помощи, которую ей предоставляют.

К документу уже присоединились более 25 стран.