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Економіка
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Декларація G7: до безпекових гарантій для України приєдналася Болгарія

болгарія, декларація
До декларації G7 приєдналася Болгарія. Ілюстрація: ua.depositphotos.com

Рада міністрів Болгарії 16 серпня прийняла рішення про приєднання Болгарії до декларації країн G7 щодо надання довгострокової підтримки безпеки Україні.

Про це повідомляє BTA.

Згідно з повідомленням, Болгарія надає політичну та практичну допомогу Україні, виступаючи проти російської агресії і сприяючи захисту свободи, безпеки та суверенітету всіх країн-членів Європейського союзу.

Відповідно до цієї політики, Болгарія приєднується до Спільної декларації країн G7 на підтримку України, як повідомили представники Урядової інформаційної служби.

Нагадаємо, спільну декларацію на підтримку України було оголошено 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі від імені країн G7 – Канади, Франції, Німеччини, Італії, Японії, Великої Британії та США, а також президентів Європейська Рада та Європейська Комісія. 

До їхньої декларації вже долучилися Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія, Ірландія, Румунія, Гереція,  Латвія і список продовжує поповнюватися. Всі вони, окрім Ірландії та поки що Швеції, також є членами НАТО.

В свою чергу, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, анонсував і "більше добрих новин попереду".

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко