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Північна Македонія приєдналася до декларації G7

Північна Македонія приєдналася до декларації G7
Північна Македонія приєдналася до декларації G7. Ілюстрація: ua.depositphotos.com

Північна Македонія стала 15-тою країною, яка приєдналася до декларації "Великої сімки" щодо підтримки безпекових гарантій для України, яка була погоджена на полях саміту НАТО у Вільнюсі. 

Про це написав президент Володимир Зеленський, та подякував премʼєр-міністрові країни Димитару Ковачевському.

"Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському  за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами", - написав Зеленський.

Чотирнадцятою країною, що приєдналася до декларації країн "Великої сімки", стала Греція.

До G7 входять Велика Британія, Німеччина, Італія, Канада, Франція, Японія та США. Усі вони, окрім Японії, входять до НАТО. До їхньої декларації вже долучилися Данія, Іспанія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія, Ірландія, Румунія та Латвія. Всі вони, окрім Ірландії та поки що Швеції, також є членами НАТО.

У вказаній декрарації, зазначається, що кожна з країн G7 працюватиме з Україною над конкретними довгостроковими двосторонніми зобов'язаннями та домовленостями у сфері безпеки, зокрема щодо постійного надання сучасної сухопутної, морської та повітряної військової техніки, підтримки розвитку оборонно-промислового комплексу України; підготовку та навчання українських сил та обмін розвідданими.

Джерело фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко