Северная Македония присоединилась к декларации G7

Северная Македония стала 15 страной, которая присоединилась к декларации "Большой семерки" о поддержке гарантий безопасности для Украины, которая была согласована на полях саммита НАТО в Вильнюсе.

Об этом написал президент Владимир Зеленский и поблагодарил премьер-министра страны Димитара Ковачевского.

"Благодарен Северной Македонии за присоединение к декларации G7 о поддержке гарантий безопасности для Украины. Всего присоединились уже 15 стран. Спасибо премьер-министру Димитару Ковачевскому за его личные усилия по укреплению партнерства между нашими странами", - написал Зеленский.

Вдячний Північній Македонії за приєднання до декларації G7 щодо підтримки безпекових гарантій для України. Загалом приєдналися вже 15 країн. Дякую Премʼєр-міністрові Димитару Ковачевському @DKovachevski за його особисті зусилля зі зміцнення партнерства між нашими країнами. 🇺🇦🇲🇰 — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2023

Четырнадцатой страной, присоединившейся к декларации стран "Большой семерки", стала Греция.

В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Все они, кроме Японии, входят в НАТО. К их декларации уже присоединились Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Чехия, Финляндия, Исландия, Бельгия, Португалия, Ирландия, Румыния и Латвия. Все они, кроме Ирландии и пока что Швеции, также являются членами НАТО.

В указанной декрарации отмечается, что каждая из стран G7 будет работать с Украиной над конкретными долгосрочными двусторонними обязательствами и договоренностями в сфере безопасности, в частности, о постоянном предоставлении современной сухопутной, морской и воздушной военной техники, поддержке развития оборонно-промышленного комплекса Украины; подготовку и обучение украинских сил и обмен разведданными.

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