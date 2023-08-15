- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Северная Македония присоединилась к декларации G7
Северная Македония стала 15 страной, которая присоединилась к декларации "Большой семерки" о поддержке гарантий безопасности для Украины, которая была согласована на полях саммита НАТО в Вильнюсе.
Об этом написал президент Владимир Зеленский и поблагодарил премьер-министра страны Димитара Ковачевского.
"Благодарен Северной Македонии за присоединение к декларации G7 о поддержке гарантий безопасности для Украины. Всего присоединились уже 15 стран. Спасибо премьер-министру Димитару Ковачевскому за его личные усилия по укреплению партнерства между нашими странами", - написал Зеленский.
Четырнадцатой страной, присоединившейся к декларации стран "Большой семерки", стала Греция.Подписывайтесь на наш Telegram канал
В G7 входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Все они, кроме Японии, входят в НАТО. К их декларации уже присоединились Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Чехия, Финляндия, Исландия, Бельгия, Португалия, Ирландия, Румыния и Латвия. Все они, кроме Ирландии и пока что Швеции, также являются членами НАТО.
В указанной декрарации отмечается, что каждая из стран G7 будет работать с Украиной над конкретными долгосрочными двусторонними обязательствами и договоренностями в сфере безопасности, в частности, о постоянном предоставлении современной сухопутной, морской и воздушной военной техники, поддержке развития оборонно-промышленного комплекса Украины; подготовку и обучение украинских сил и обмен разведданными.
Истчник фото: ua.depositphotos.com