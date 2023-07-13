Уже 13 стран готовы к переговорам о гарантиях безопасности Украины до членства в НАТО - Зеленский

Уже шесть стран присоединились к декларации стран "Большой семерки", одобренной во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля, которой было объявлено о начале двусторонних переговоров этих стран по предоставлению ими обязательств перед Украиной в сфере безопасности.

Как сообщил в вечернем видеообращении президент Владимир Зеленский, этими странами являются Чехия, Дания, Нидерланды, Норвегия, Испания и Швеция.

"Спасибо! Уверен: круг гарантов будет увеличиваться. Украина и Соединенные Штаты будут вести перечень государств, которые будут присоединяться к нашей совместной с "Большой семеркой" декларации о гарантиях безопасности на пути в НАТО", - добавил глава государства.

Он отметил, что в ходе саммита в Вильнюсе встретился с лидерами всех стран G7, равно как и со многими партнерами в НАТО, и теперь "пора каждую такую договоренность сделать конкретным результатом".

"Есть у нас Совет Украина - НАТО, и этот формат должен работать содержательно. Готовим предложения нашим партнерам. Есть новые договоренности по оружию, по технике, по авиации, и сейчас их конкретизируем. Обсудили сегодня и подготовку Крымской платформы", - сказал президент.

По словам Зеленского, в течение времени, которое есть до Вашингтонского саммита НАТО в июле 2024 года, Украина должна вместе с партнерами проработать все, что обсуждалось в Вильнюсе, а также сформировать новые общие позиции, "которые Украина и наши воины однозначно заслуживают".

Напомним, что в указанной декларации отмечается, что каждая из стран G7 будет работать с Украиной над конкретными долгосрочными двусторонними обязательствами и договоренностями в сфере безопасности, в частности о постоянном предоставлении современной сухопутной, морской и воздушной военной техники, поддержке развития оборонно-промышленного комплекса Украины; подготовке и обучении украинских сил и обмене разведданными. По задумке, такие гарантии должны будут действовать до момента вступления Украины в НАТО.