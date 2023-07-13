Вже 13 країн готові до переговорів про гарантії безпеки Україні до членства в НАТО - Зеленський

Вже шість країн доєдналися до декларації країн "Великої сімки", схваленої під час саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня, якою було оголожено про початок двосторонніх переговорів цих країн щодо надання ними зобов'язань перед Україною у сфері безпеки.

Як повідомив у вечірньому відеозверненні президент Володимир Зеленський, цими країнами є Чехія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Іспанія та Швеція.

"Дякую! Впевнений: коло гарантів буде збільшуватися. Україна та Сполучені Штати вестимуть перелік держав, які будуть приєднуватися до нашої спільної з "Великою сімкою" декларації про гарантії безпеки на шляху в НАТО", - додав глава держави.

Він зазначив, що під час саміту у Вільнюсі зустрівся з лідерами всіх країн G7, так само як і з багатьма партнерами в НАТО, і тепер "час кожну таку домовленість зробити конкретним результатом".

"Є в нас Рада Україна – НАТО, і цей формат має працювати змістовно. Готуємо пропозиції нашим партнерам. Є нові домовленості щодо зброї, щодо техніки, щодо авіації, і зараз їх конкретизуємо. Обговорили сьогодні й підготовку Кримської платформи", - сказав президент.

За словами Зеленського, протягом часу, який є до Вашингтонського саміту НАТО в липні 2024 року Україна має разом із партнерами опрацювати все, що обговорювалося у Вільнюсі, а також сформувати нові спільні позиції, "на які Україна та наші воїни однозначно заслуговують".

Нагадаємо, що у вказаній декларації зазначається, що кожна з країн G7 працюватиме з Україною над конкретними довгостроковими двосторонніми зобов'язаннями та домовленостями у сфері безпеки, зокрема щодо постійного надання сучасної сухопутної, морської та повітряної військової техніки, підтримки розвитку оборонно-промислового комплексу України; підготовку та навчання українських сил та обмін розвідданими. За задумом, такі гарантії мають діяти до моменту вступу України в НАТО.