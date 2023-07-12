Туреччина визначилася, коли ратифікує заявку Швеції на вступ до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив, що восени 2023 року передасть до парламенту ратифікацію заявки Швеції на вступ до НАТО.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Турецький лідер очікує, що Стокгольм зробить певні кроки проти тероризму в обмін на схвалення. Він зауважив, що Швеція надасть Туреччині дорожню карту щодо кроків, які вона зробить, перш ніж документ про ратифікацію направлять до парламенту.

Уточнюємо, справа в тому, що парламент Туреччини закривається в середині липня і знову збереться в жовтні.

"Коли він знову відкриється, я вважаю, що спікер нашого парламенту винесе ратифікацію в перелік міжнародних угод. Основним місцем затвердження є парламент, потім документ передадуть мені", — сказав Ердоган.

Туреччина очікує, що Стокгольм також підтримає оновлення митної угоди Туреччини з Європейським Союзом та безвізовий режим.

Нагадаємо, що Швеція та Фінляндія ще 29 червня минулого року були запрошені до НАТО і вже 4 липня завершили переговори, а наступного дня підписали протоколи про вступ до альянсу. 4 квітня Фінляндія офіційно стала 31-ю країною НАТО. Процес з Швецією затягнувся через спірні питання з Туреччиною.

Анкара вимагала від Швеції видати членів Робітничої партії Курдистану та руху "Хізмет", які Туреччина вважає терористичними організаціями. Відносини між країнами також загострило спалення Корану в Стокгольмі.