Уряд Швеції вперше схвалив екстрадицію прихильника курдів до Туреччини

У понеділок, 12 червня, уряд Швеції схвалив екстрадицію до Туреччини чоловіка, засудженого за торгівлю наркотиками, який також підтримував Робітничу партію Курдистану.

Про це повідомляє шведський мовник SVT.

Рішення прийняли після того, як Верховний суд схвалив його екстрадицію до Туреччини, де він, як очікується, відбуватиме покарання за торгівлю наркотиками.

Чоловік виступив проти цього рішення, стверджуючи, що справжньою причиною його розшуку турецькою владою є його зв’язки з РПК та підтримка цієї партії. Представники Туреччини заперечили це твердження в суді.

Водночас турецька сторона наполягає на тому, щоб Швеція ліквідувала екстремістські групи та повернула десятки підозрюваних, які, на думку Анкари, пов’язані з невдалим державним переворотом 2016 року та десятирічною боротьбою курдів за незалежність.

Швеція йде на такі поступки, аби Туреччина ратифікувала її членство в НАТО.

Нагадаємо, що Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО в липні 2022 року. Однак якщо перша вже стала членом Альянсу, то ратифікація заявки Швеції досі затягується.

Туреччина вимагала від Швеції видачі членів Робітничої партії Курдистану та руху "Хізмет", які Туреччина вважає терористичними організаціями. Відносини між країнами також загострило спалення Корану в Стокгольмі.