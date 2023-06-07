Верховний суд Швеції схвалив першу екстрадицію прихильника курдів до Туреччини

Верховний суд Швеції надав дозвіл уряду на екстрадицію прихильника Робітничої партії Курдистану (РПК) до Туреччини. Таким чином Стокгольм почав виконувати головну вимогу Анкари для ратифікації членства Швеції в НАТО.

Про це 7 червня повідомило видання The Local.

Тепер рішення про екстрадицію має прийняти уряд. Якщо воно буде позитивним, то чоловік стане першим прихильником РПК, екстрадованим Швецією до Туреччини. Згідно з законодавством Швеції, рішення про екстрадицію приймає саме уряд, але воно не буде легітимним без погодження Верховного суду.

Чоловік, щодо якого суд ухвалив рішення, був засуджений у 2014 році до чотирьох років і семи місяців у Туреччині за перевезення наркотиків. Його звільнили умовно-достроково, після чого він переїхав до Швеції. Згодом його заарештували за запитом турецької прокуратури, яка вимагала, щоб він відбув решту терміну покарання.

Затриманий стверджує, що справжньою причиною, чому його розшукує турецька влада, є його приналежність до РПК.

Нагадаємо, що Фінляндія та Швеція підписали протоколи про вступ до НАТО в липні 2022 року. Однак якщо перша вже стала членом Альянсу, то ратифікація заявки Швеції досі затягується.

Туреччина вимагала від Швеції видачі членів Робітничої партії Курдистану та руху "Хізмет", які Туреччина вважає терористичними організаціями. Пізніше відносини між країнами загострило спалення Корану в Стокгольмі.

Нещодавно в НАТО заявили, що Стокгольм виконав всі умови для вступу до Альянсу і тому Анкарі слід зняти заперечення проти розширення НАТО.