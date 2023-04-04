Блінкен подякував Путіну за членство Фінляндії в НАТО

Держсекретар США назвав членство Фінляндії в НАТО “історичним моментом” та з іронією сказав, що дякувати за це потрібно президенту Росії.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це - історичний день, тому що дуже скоро ми вітатимемо Фінляндію в альянсі. І я хочу сказати, що це, можливо, те, за що ми маємо подякувати пану Путіну. Тому що це те, чому він хотів завадити російською агресією, це те, що стало причиною для багатьох країн вірити, що вони мають робити більше щодо їхньої власної оборони і гарантувати, що вони можуть стримати можливу російську агресію", - сказав Блінкен у у штаб-квартирі НАТО.

За його словами, належить зробити багато роботи, щоб підготуватися до Вільнюського саміту, й важливо політично і практично підтвердити підтримку Україні.

Нагадаємо, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Фінляндія офіційно приєднається до НАТО 4 квітня.

Швеція і Фінляндія заявили про бажання приєднатися до НАТО після повномасштабного вторгнення Росії до України.