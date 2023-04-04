Збільшення фінансування від НАТО. Альянс намагається зменшити роздратування України щодо перемовин про вступ, – FT

Країни-члени НАТО намагаються домовитися про збільшення фінансування України, щоб пом'якшити роздратування в Києві з приводу відсутності термінів вступу країни до Альянсу. Про це повідомляє Financial Times.

Четверо дипломатів розповіли виданню, що подвоєння підтримки України з 250 до 500 млн євро на рік обговорюватиметься на зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО 4 квітня.

"Ці фінансові обіцянки спрямовані на те, щоб пом'якшити роздратування в Києві з приводу широкого небажання в Альянсі обговорювати конкретні терміни вступу країни в НАТО", – пише FT.

Крім того, міністри планують обговорити, як розширити роботу над підвищенням оперативної сумісності між українською армією та силами НАТО, покращенням стандартів і практики ЗСУ, прискоренням переходу військових від радянських до сучасних технологій Альянсу, а також поглибленням політичних зв’язків між ним та Києвом.

Україна подала заявку на членство в НАТО у вересні 2022 року, але Альянс не зробив жодних офіційних кроків у відповідь.

"На столі лежить ця заявка, а ми її просто ігноруємо. Добре, можливо, членство зараз не є варіантом. Але ми можемо вжити конкретних дій [...], щоб показати, що віримо в це в довгостроковій перспективі", – сказав один зі співрозмовників видання.

Журналісти зауважують, що в той момент, коли деякі члени НАТО блокують спроби східних країн Альянсу підтримати заявку України на членство, й стався поштовх до розширення фонду допомоги. Після початку повномасштабної агресії РФ його залучали для надання Україні продовольства, палива, обладнання для боротьби з безпілотниками тощо.

"Ми не зможемо найближчим часом запропонувати їм членство. Але ми можемо говорити про тісніші відносини між НАТО та Україною. Однак у нас є великий дефіцит фінансування для цього… і нам потрібно вкласти в це значні кошти", – сказав другий дипломат НАТО.

Тим часом українські чиновники дедалі більше дратуються відсутністю риторики з боку НАТО щодо їхніх амбіцій. Заступник керівника Офісу президента України Андрій Сибіга зазначив, що на саміті НАТО в липні Україна хоче досягти певних результатів і гарантій, а не лише декларації про політику відкритих дверей. А президент України Володимир Зеленський заявив лідерам НАТО, що візьме участь у саміті, лише якщо буде запропоновано відчутні вигоди.

"Міністри закордонних справ обговорять можливі варіанти вступу на додаток до пакета фінансової допомоги для України", – додало Financial Times.

Нагадаємо, Bloomberg писало, що до виділення для України по 500 млн євро на рік закликав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Зазначалося, що ця підтримка не є летальною, однак може допомогти союзникам підтримувати постачання сучасної зброї під час війни.