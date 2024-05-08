Велика Британія поповнить Фонд підтримки енергетики України ще на 23 млн євро

Велика Британія оголосила про додатковий внесок до Фонду підтримки енергетики України на суму 20 мільйонів фунтів стерлінгів (23 мільйони євро). Кошти надійдуть на рахунок Фонду найближчим часом, повідомило Міністерство енергетики України.

Зазначається, що черговий грант від Сполученого Королівства буде спрямований на закупівлю обладнання для ремонту пошкодженої енергетичної інфраструктури, посилення фізичного захисту та забезпечення резервного живлення, включаючи генератори та розподілену генерацію.

“Дякуємо Уряду Великої Британії за цю важливу підтримку. Ворог продовжує нищити українську енергетику. Допомога партнерів є вкрай потрібною для проведення ремонтів, відновлення пошкоджених об’єктів і збільшення маневрових потужностей до наступного опалювального сезону”, - зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Варто зазначити, що сума попередніх внесків Великої Британії до Фонду підтримки енергетики України уже становить 50 мільйонів євро. Загалом сума внесків до Фонду вже сягнула понад 433 мільйони євро.

За словами міністра енергетики, кошти надходили, зокрема, від Німеччини, Великої Британії, Іспанії, Ісландії, Данії, Європейської Комісії, Регіональної асоціації органів регулювання енергетики (ERRA), Регіонального центру досліджень енергетичної політики. США свій перший внесок до Фонду у розмірі 25 мільйонів доларів зробили торік у листопаді.

Нагадаємо, що Фонд підтримки енергетики України було створено у 2022 році за ініціативи міністра енергетики Германа Галущенка та єврокомісарки з питань енергетики Кадрі Сімсон. Це унікальний механізм для консолідації допомоги від партнерів, які хочуть підтримати українських енергетиків у забезпеченні стабільного енергопостачання під час військової агресії рф.

Велика Британія стала донором Фонду енергетичної підтримки України ще у листопаді 2022 року. Початковий внесок Сполученого Королівства до Фонду становив 5 мільйонів фунтів стерлінгів, кошти пішли для закупівлі аварійного енергетичного обладнання для ремонту критичної української енергетичної інфраструктури, пошкодженої російськими атаками.

Окрім того, у червні 2023 року Україна та Велика Британія уклали меморандум про енергетичне партнерство між країнами, який передбачає створення нового фонду викликів у сфері зелених інновацій InnovateUkraine у розмірі 62 мільйонів фунтів стерлінгів (близько 80 мільйонів доларів).

Основна мета цього фонду - посилення енергетичної безпеки. Початковий внесок становив 10 мільйонів фунтів стерлінгів, іншу частину партнери пообіцяли спрямовувати частинами до 2025 року.

Зазначимо також, що 3 травня 2024 року Велика Британія почала реалізацію 13 інноваційних проектів в енергетиці України, виділивши 16 мільйонів фунтів стерлінгів (20,15 мільйона доларів) у рамках програми InnovateUkraine. За словами Галущенка, проєкти охоплюють енергоефективність, теплопостачання, акумуляторні батареї для відновлюваних джерел енергії та технології для збільшення виробництва біогазу.

Окрім інновацій, Україна та Велика Британія обговорюють термінові заходи підготовки до опалювального сезону, зокрема, постачання енергообладнання для відновлення пошкоджених Росією потужностей.