Для відновлення енергетичної інфраструктури України створено спеціальний фонд

Енергетичне співтовариство ухвалило рішення про створення Фонду енергетичної підтримки України для протидії наслідкам російського вторгнення.

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Як повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України, донорами Фонду стануть переважно держави-члени Європейського Союзу, а також міжнародні компанії та корпорації.

Виділені гроші будуть спрямовані на відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої чи зруйнованої внаслідок бойових дій на території України, започаткованих російською військовою агресією.

Координувати запити українських компаній на проведення відповідних поновлюваних робіт буде Міненергетики.

При цьому процедуру обрання постачальників реалізовуватимуть міжнародні закупівельні агенції з досвідом у галузі енергетики.

Перевагу закупівель надаватимуть українським виробникам, які запропонують вигідне співвідношення ціни та якості, а також зможуть виконати замовлення в мінімальні терміни.

Раніше повідомлялося, що Світова асоціація ядерних операторів переводить усі українські АЕС до Паризького центру Світової асоціації організацій, що експлуатують атомні електростанції.

До Паризького центру ВАТ АЕС переводяться Запорізька, Рівненська, Южно-Українська та Хмельницька АЕС.

З 1989 року по 31 березня 2022 року українські атомні електростанції входили до московського центру ВАТ АЕС.

Нагадаємо, раніше Об'єднана енергосистема України синхронізувалась з європейською, незважаючи на те, що сама синхронізація мала відбутися не раніше 2024 року.

При цьому приєднанню Об'єднаної енергосистеми України до енергосистеми континентальної Європи не завадили обстріли міст з електростанціями, ані загроза витоку радіації на Чорнобильській АЕС.