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Верховный суд Швеции одобрил первую экстрадицию сторонника курдов в Турцию
Верховный суд Швеции предоставил разрешение правительству на экстрадицию сторонника Рабочей партии Курдистана (РПК) в Турцию. Таким образом, Стокгольм начал выполнять главное требование Анкары для ратификации членства Швеции в НАТО.
Об этом 7 июня сообщило издание The Local.
Теперь решение об экстрадиции должно принять правительство. Если оно будет положительным, то мужчина станет первым поклонником РПК, экстрадированным Швецией в Турцию. Согласно законодательству Швеции решение об экстрадиции принимает именно правительство, но оно не будет легитимным без согласования Верховного суда.
Мужчина, в отношении которого суд принял решение, был приговорен в 2014 году к четырем годам и семи месяцам в Турции за перевозку наркотиков. Его освободили условно-досрочно, после чего он переехал в Швецию. Впоследствии его арестовали по запросу турецкой прокуратуры, требовавшей, чтобы он отбыл оставшийся срок наказания.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Задержанный утверждает, что настоящей причиной, почему его разыскивают турецкие власти, является его принадлежность к РПК.
Напомним, что Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО в июле 2022 года. Однако, если первая уже стала членом Альянса, то ратификация заявки Швеции до сих пор затягивается.
Турция требовала от Швеции выдачи членов Рабочей партии Курдистана и движения "Хизмет", которые Турция считает террористическими организациями. Позже отношения между странами обострило сожжение Корана в Стокгольме.
Недавно в НАТО заявили, что Стокгольм выполнил все условия для вступления в Альянс, и поэтому Анкаре следует снять возражения против расширения НАТО.