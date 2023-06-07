Верховный суд Швеции одобрил первую экстрадицию сторонника курдов в Турцию

Верховный суд Швеции предоставил разрешение правительству на экстрадицию сторонника Рабочей партии Курдистана (РПК) в Турцию. Таким образом, Стокгольм начал выполнять главное требование Анкары для ратификации членства Швеции в НАТО.

Об этом 7 июня сообщило издание The Local.

Теперь решение об экстрадиции должно принять правительство. Если оно будет положительным, то мужчина станет первым поклонником РПК, экстрадированным Швецией в Турцию. Согласно законодательству Швеции решение об экстрадиции принимает именно правительство, но оно не будет легитимным без согласования Верховного суда.

Мужчина, в отношении которого суд принял решение, был приговорен в 2014 году к четырем годам и семи месяцам в Турции за перевозку наркотиков. Его освободили условно-досрочно, после чего он переехал в Швецию. Впоследствии его арестовали по запросу турецкой прокуратуры, требовавшей, чтобы он отбыл оставшийся срок наказания.

Задержанный утверждает, что настоящей причиной, почему его разыскивают турецкие власти, является его принадлежность к РПК.

Напомним, что Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО в июле 2022 года. Однако, если первая уже стала членом Альянса, то ратификация заявки Швеции до сих пор затягивается.

Турция требовала от Швеции выдачи членов Рабочей партии Курдистана и движения "Хизмет", которые Турция считает террористическими организациями. Позже отношения между странами обострило сожжение Корана в Стокгольме.

Недавно в НАТО заявили, что Стокгольм выполнил все условия для вступления в Альянс, и поэтому Анкаре следует снять возражения против расширения НАТО.