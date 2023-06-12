Правительство Швеции впервые одобрило экстрадицию поклонника курдов в Турцию

В понедельник, 12 июня, правительство Швеции одобрило экстрадицию в Турцию мужчины, осужденного за торговлю наркотиками, который также поддерживал Рабочую партию Курдистана (РПК).

Об этом сообщает шведский вещатель SVT.

Решение было принято после того, как Верховный суд одобрил его экстрадицию в Турцию, где он, как ожидается, будет отбывать наказание за торговлю наркотиками.

Мужчина выступил против этого решения, утверждая, что настоящей причиной его розыска турецкими властями являются его связи с РПК и поддержка этой партии. Представители Турции отрицали это утверждение в суде.

В то же время турецкая сторона настаивает на том, чтобы Швеция ликвидировала экстремистские группы и вернула десятки подозреваемых, по мнению Анкары, связанных с неудачным государственным переворотом 2016 года и десятилетней борьбой курдов за независимость.

Швеция идет на такие уступки, чтобы Турция ратифицировала ее членство в НАТО.

Напомним, что Финляндия и Швеция подписали протоколы о вступлении в НАТО в июле 2022 года. Однако, если первая уже стала членом Альянса, то ратификация заявки Швеции до сих пор затягивается.

Турция требовала от Швеции выдачи членов Рабочей партии Курдистана и движения "Хизмет", которых Турция считает террористическими организациями. Позже отношения между странами обострили сожжение Корана в Стокгольме.