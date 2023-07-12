Турция определилась, когда ратифицирует заявку Швеции на вступление в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что осенью 2023 года передаст парламенту ратификацию заявки Швеции на вступление в НАТО.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Турецкий лидер ожидает, что Стокгольм предпримет определенные шаги против терроризма в обмен на одобрение. Он отметил, что Швеция предоставит Турции дорожную карту по шагам, которые она предпримет, прежде чем документ о ратификации направят в парламент.

Уточняем, дело в том, что парламент Турции закрывается в середине июля и снова соберется в октябре.

"Когда он снова откроется, я считаю, что спикер нашего парламента вынесет ратификацию в перечень международных соглашений. Основным местом утверждения является парламент, затем документ будет передан мне", — сказал Эрдоган.

Турция ожидает, что Стокгольм также поддержит обновление таможенного соглашения Турции с Европейским Союзом и безвизовый режим.

Напомним, что Швеция и Финляндия еще 29 июня прошлого года были приглашены в НАТО и уже 4 июля завершили переговоры, а на следующий день подписали протоколы о вступлении в альянс. 4 апреля Финляндия официально стала 31-й страной НАТО. Процесс со Швецией затянулся из-за спорных вопросов с Турцией.

Анкара потребовала от Швеции выдать членов Рабочей партии Курдистана и движения "Хизмет", которые Турция считает террористическими организациями. Отношения между странами также обострило сожжение Корана в Стокгольме.