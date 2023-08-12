К декларации G7 о гарантиях безопасности Украины присоединилась еще одна страна НАТО

Четырнадцатой страной, присоединившейся к декларации стран "Большой семерки", объявлявшей о начале двусторонних переговоров этих стран относительно предоставления ими обязательств перед Украиной в сфере безопасности, стала Греция.

"Благодарен Греции за присоединение к декларации G7 о поддержке Украины. Греция стала 14-й страной, которая поддержала гарантии безопасности для Украины. Спасибо премьер-министру Кириакосу Мицотакису за преданность украинско-греческому партнерству. Работаем вместе на пути Украины к НАТО", - прокомментировал президент Владимир Зеленский.

В свою очередь, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, поблагодарив Грецию за такую позицию относительно готовности участвовать в обеспечении способности Украины защищаться и предотвращать повторение агрессии, анонсировал и "больше хороших новостей впереди".

Отметим, что накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор со своим греческим коллегой Йоргосом Ерапетритисом, также поблагодарив за присоединение к усилиям "Группы семи" для укрепления безопасности Украины.

"Мы осудили российские ракетные обстрелы Запорожья и других городов Украины. Мы также акцентировали внимание на укреплении двустороннего сотрудничества", - добавил глава украинского внешнеполитического ведомства.

Напомним, что в указанной декрарации, принятой во время саммита НАТО в Вильнюсе 12 июля, отмечается, что каждая из стран G7 будет работать с Украиной над конкретными долгосрочными двусторонними обязательствами и договоренностями в сфере безопасности, в частности, в отношении постоянного предоставления современной сухопутной, морской и воздушной военной техники, поддержки развития оборонно-промышленного комплекса Украины; подготовки и обучения украинских сил и обмена разведданными.

По замыслу такие гарантии должны будут действовать до момента вступления Украины в НАТО. Сами же переговоры о будущих гарантиях безопасности Украина пока начала только с двумя странами - США и Великобританией.

Странами G7, напомним, являются Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США. Все они, кроме Японии, входят в НАТО. К их декларации уже присоединились Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Чехия, Финляндия, Исландия, Бельгия, Португалия, Ирландия, Румыния и Латвия. Все они, кроме Ирландии и пока что Швеции, также являются членами НАТО.