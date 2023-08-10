Российская армия снова атаковала Запорожье: пострадал отель, есть погибший (ФОТО, ВИДЕО)

Российская армия вечером 10 августа в очередной раз нанесла удар по Запорожью, повредив объект гражданской инфраструктуры. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Юрий Малашко.

Судя по опубликованным главой региона фотографиям, от попадания рядом пострадала гостиница Reikartz, расположенная на набережной. Также уничтожены стоящие возле здания автомобили.

"Снова никаких военных целей. Очень людная в это время территория. На месте работают все службы, чтобы минимизировать ущерб, который пытается нам наносить государство-агрессор. Самое главное - жизнь наших людей. После того, как медики завершат оказывать помощь всем пострадавшим, информация будет обнародована", - отметил Малашко.

Обстрел также прокомментировал в своем Telegram-канале президент Владимир Зеленский. По его словам, известно о по меньшей мере одном погибшем в результате атаки, однако есть и раненые.

"Запорожье. Город ежедневно страдает от обстрелов со стороны оккупантов. От удара российской ракетой по гражданскому зданию начался пожар. По состоянию на данный момент известно об одном погибшем. Мои соболезнования. Есть раненые. Все службы на местах. Работают, спасают людей", - отметил глава. государства.

По словам же прибывшего на место происшествия секретаря Запорожского городского совета, исполняющего обязанности мэра Анатолия Куртева, количество пострадавших в результате атаки уже увеличилось до девяти человек. Это же число подтвердил и Малашко. Один человек погиб. В МВД при этом уточнили, что погибла женщина. Также зафиксированы незначительные повреждения медицинского и образовательного учреждений. Пожар же на месте прилета спасатели потушили.

Напомним, что прошлым вечером в результате удара по Шевченковскому жилмассиву в Запорожье разрушение получил тамошний храм Петра и Павла Православной церкви Украины. Погибли три человека.