Российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью: разрушена церковь, есть погибшие (ФОТО, ВИДЕО)

Российские войска вечером 9 августа нанесли ракетный удар по Запорожью, в результате чего разрушения получил храм и торговые точки в Шевченковском районе. Об этом сообщил начальник областной военной администрации Юрий Малашко.

"Пока известно о трех погибших гражданских людях. Медики оказывают помощь раненым. Взрывной волной в многоэтажках выбиты стекла. Работаем над ликвидацией последствий дела рук страны-террориста", - отметил он.

Кроме того, по словам главы области, известно о минимум семи пострадавших, но их количество может увеличиться, поскольку во многих квартирах выбило окна из-за чего разлетелись осколки стекла.

Судя по опубликованным фотоматериалам, речь идет о церкви Петра и Павла, что на пересечении улиц Воронина и Спартака Маковского (бывшая Косыгина) на Шевченковском жилмассиве. Ранее эта церковь была единственным в Запорожье храмом Истинно-православной церкви, но впоследствии перешла в Украинскую православную церковь Киевского патриархата, а после образования на основе последней Православной церкви Украины, соответственно, перешла к ней.

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Происшествие прокомментировал в своем Telegram-канале и президент Владимир Зеленский. По словам главы государства, на этот поступок военные страны-агрессора получат "ответ на передовой".

"Запорожье. Еще один удар российских террористов. На данный момент известно о трех погибших. Мои соболезнования родным. Продолжается спасательная операция. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. И это военное преступление России непременно получит свой приговор. А ответ российским террористам будет на передовой благодаря нашим героическим воинам", - написал он.