Российская армия нанесла ракетный удар по Запорожью: есть погибшие

Два человека погибли 29 июля в результате ракетного удара российской армии по Запорожью. Об этом сообщил в Telegram-канале секретарь городского совета, исполняющий обязанности мэра Анатолий Куртев.

"Нелюди-оккупанты ударили по Запорожью. Вражеская ракета попала по открытой местности. К сожалению, погибли мужчина и женщина. Еще одна женщина получила ранения. Искренние соболезнования родным и близким погибших людей", - написал он.

По словам чиновника, взрывной волной были выбиты окна в многоэтажках, повреждено здание образовательного учреждения и супермаркет. На местах развернута палатка городского совета, начинают работать психологи, благотворители и соответствующие службы. Фото же последствий обстрела официально пока не публикуются.

Куртев призвал жителей, чьи жилища получили повреждения, обращаться по номеру 15-80 (только со стационарных телефонов), а также по номерам 061-787-15-80; 050-414-15-80; 067-656-15-80; 095-220-41-11; 067-220-41-12.

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