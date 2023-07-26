Россияне нанесли 79 ударов по Запорожской области: есть жертвы

Российская армия в течение суток 25 июля нанесла 79 ударов по Запорожской области, ранив двух человек. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

Отмечается, что оккупанты обстреляли 22 населенных пункта. 61 артиллерийский обстрел пришелся по Гуляйполю, Зализничному, Левадному, Малой Токмачке, Малиновке, Степногорску, Каменскому, Степовому, Пятихаткам и другим прифронтовым селам.

Кроме того, девять авиационных ударов были нанесены по Орехову и Новоданиловке. Также зафиксированы шесть вражеских ударов по реактивным системам залпового огня по Темировке, Егоровке, Новодаровке и три российских удара из беспилотников – по Ольговскому и Новодаровке.

В результате удара по Орехову мужчины в возрасте 50 и 55 лет получили ранения. Их доставили в лечебные учреждения для оказания медицинской помощи.

Также Малашко сообщил, что поступило 34 сообщения о разрушении частных домов, хозяйственных построек и инфраструктуры.

Напомним, сутками ранее войска РФ нанесли 70 ударов по 19 населенным пунктам Запорожской области. Тогда погибла 82-летняя женщина.