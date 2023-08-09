Военные РФ нанесли три авиационных удара по Запорожской области

Российские захватчики продолжают бить по мирным городам и селам на линии разграничения в Запорожской области. За сутки 8 августа вражеская армия ударила по 21 населенному пункту. Из-за российской агрессии ранение получил 63-летний мужчина.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Юрий Малашко.

По его словам, за минувшие сутки оккупанты нанесли 87 ударов по 21 населенному пункту Запорожской области.

"От артиллерийских обстрелов пострадала территория Новоалександровки, Гуляйполя, Железнодорожного, Новоандреевки, Новодаровки, Гуляйпольского, Ольговского, Малиновки, Волшебного, Красного, Белогорья, Левадного, Щербаков, Малой Токмачки, Затышья ", - отметил Малашко

Он добавил, что 4 обстрела из РСЗО пришлись по Новодаровке, Темировке и Степному, 4 БПЛА-атаки - по Новодаровке, Каменскому и Лукьяновке.

Кроме того, 3 авиационных удара военные РФ нанесли по Орехову и Новодаровке.

Как сообщил глава области, в результате коварного удара врага по Орехову ранение получил 63-летний мужчина, он доставлен в лечебное учреждение.

Кроме того, за сутки поступило 35 сообщений о разрушении жилых домов, хозяйственных зданий и объектов инфраструктуры.

Заметим, оккупанты усилили обстрелы Запорожской области. За сутки 7 августа вражеская армия ударила по 24 населенным пунктам. Три ракетных удара враг нанес по Юрьевке, авиаудары - по Орехову, Малой Токмачке и Новодаровке.