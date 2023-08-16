Декларация G7: к гарантиям безопасности для Украины присоединилась Болгария

Совет министров Болгарии 16 августа принял решение о присоединении Болгарии к декларации стран G7 о предоставлении долгосрочной поддержки безопасности Украине.

Об этом сообщает BTA.

Согласно сообщению, Болгария оказывает политическую и практическую помощь Украине, выступая против российской агрессии и содействуя защите свободы, безопасности и суверенитета всех стран-членов Европейского союза.

Согласно этой политике Болгария присоединяется к Совместной декларации стран G7 в поддержку Украины, как сообщили представители Правительственной информационной службы.

Напомним, совместная декларация в поддержку Украины была объявлена 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе от имени стран G7 – Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритании и США, а также президентов Европейский Совет и Европейская Комиссия.

К их декларации уже присоединились Дания, Испания, Нидерланды, Норвегия, Швеция, Чехия, Финляндия, Исландия, Бельгия, Португалия, Ирландия, Румыния и Латвия и список продолжает пополняться. Все они, кроме Ирландии и Швеции, также являются членами НАТО.

В свою очередь, руководитель Офиса президента Андрей Ермак, анонсировал еще "больше хороших новостей впереди".

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