Гарантия безопасности для Украины. Стало известно, какой план предлагает ЕС

Европейский Союз готовит план долгосрочных обязательств по безопасности перед Украиной, включая военную поддержку. Об этом сообщает агентство Bloomberg, журналисты которого ознакомились с проектом документа.

Отмечается, что программа ЕС направлена на развитие договоров безопасности между Украиной и G7, но содержит такие предложения как:

предполагаемый, эффективный, устойчивый и долгосрочный механизм предоставления Украине военной техники, мобилизующий европейскую оборонную промышленность;

обеспечение подготовки Вооруженных сил Украины;

расширение сотрудничества с украинской оборонной промышленностью;

усиление способности Украины противостоять кибер- и гибридным угрозам, а также дезинформации;

поддержка усилий Украины по разминированию и решение проблемы загрязнения взрывоопасными остатками;

помощь Украине с программой реформ, связанной с процессом вступления в ЕС;

усиление возможности Украины контролировать запасы огнестрельного, легкого оружия и боеприпасов, а также противодействовать любой незаконной торговле;

поддержка энергетического перехода страны и мер по ядерной безопасности;

обмен разведданными и спутниковыми снимками.

Гарантии от G7 и ЕС: о чем идет речь

Страны G7 на саммите НАТО в Вильнюсе 12 июля утвердили совместную декларацию поддержки Украины, объявив о начале переговоров по двусторонним обязательствам в сфере безопасности.

Подписанты декларации пообещали работать с Украиной над конкретными обязательствами и договоренностями, направленными на обеспечение устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать российскую агрессию в будущем.

Эти обязательства будут предусматривать в частности:

постоянное предоставление современной военной техники и вооружения;

повышение оперативной совместимости со странами НАТО;

поддержку дальнейшего развития оборонно-промышленной базы Украины;

подготовку и обучение украинских сил;

обмен разведывательными данными;

укрепление экономической устойчивости и устойчивости Украины.

Также в декларации говорится, что в случае новой вооруженной атаки России в будущем члены G7 намерены немедленно проконсультироваться с Украиной для определения соответствующих дальнейших шагов.

Со своей стороны Украина обязуется "вносить положительный вклад" в безопасность партнеров и укрепление мер прозрачности и подотчетности касательно помощи, которую ей предоставляют.

К документу уже присоединились 30 стран.

СМИ сообщали, что ЕС также готовится предложить обязательства по безопасности для Украины. Financial Times писало о возможности отправки военных миссий в Украину в рамках гарантий. Такой шаг потребует согласования всеми членами блока.

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