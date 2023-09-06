Украина получит от Всемирного банка более $200 млн на экстренный ремонт жилья

Украина получит 232 млн долларов США на экстренный ремонт жилья, поврежденного в результате российского вторжения. Денежные средства будут предоставлены Всемирным банком в рамках проекта «Ремонт жилья для восстановления прав и возможностей людей» (Housing Repair for People's Empowerment – HOPE).

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Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Соглашение о предоставлении финансирования было подписано 5 сентября Министерством финансов Украины и Всемирным банком. Общий объем финансирования рамочного проекта составляет 800 млн долларов США.

Денежные средства будут направлены на решение неотложных и критических потребностей в ремонте частично поврежденных индивидуальных и многоквартирных жилых домов на подконтрольных Украине территориях.

Финансирование состоит из двух частей:

Гранта в размере 162,2 млн. долларов США от Мультидонорского трастового фонда поддержки, восстановления, восстановления и реформирования Украины (URTF) Всемирного банка;

Ссуды в размере 70 млн долларов США от МБРР под гарантию Правительства Японии.

Целью проекта HOPE является создание надлежащих условий для возвращения украинцев в пострадавшие от боевых действий территории в освобожденных регионах Украины. Проект также будет поддерживать реформы политики на национальном уровне для улучшения результатов восстановления и согласованности с целями интеграции в ЕС.

“По оценкам отчета RDNA 2, по состоянию на февраль 2023 года, общая стоимость нанесенного ущерба жилищному сектору Украины оценивается более чем в 50 млрд долларов США. Проект HOPE поможет тысячам украинцев начать ремонт своего жилья, которое получило повреждения из-за вооруженной агрессии РФ”, – отметил Министр финансов Украины Сергей Марченко.

Региональный директор Всемирного банка по делам стран Восточной Европы Аруп Банерджи подчеркнул, что Всемирный банк поддерживает Украину в ее восстановлении, а проект HOPE является важным шагом в этом направлении. Он поможет обеспечить надлежащие условия для возвращения украинцев в их дома и будет способствовать экономическому восстановлению страны.

Планируется, что проект HOPE будет реализовываться в течение пяти лет.

Заметим, что ранее Всемирный банк объявил о предоставлении Украине дополнительной финансовой поддержки на сумму 1,75 миллиарда долларов.

Кредит состоит из гарантированного Великобританией займа на сумму 500 миллионов долларов, гранта на 1,25 миллиарда долларов от США и гранта на 15 миллионов долларов от правительства Финляндии.

Напомним, Украина также получит от ЕБРР 182 млн. евро на капитальный ремонт дороги для улучшения транспортных связей между Украиной и ЕС.