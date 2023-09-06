Україна отримає від Світового банку понад $200 млн на екстрений ремонт житла

Україна отримає 232 млн доларів США на екстрений ремонт житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення. Кошти будуть надані Світовим банком у рамках проекту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (Housing Repair for People's Empowerment – HOPE).

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Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Угода про надання фінансування була підписана 5 вересня Міністерством фінансів України та Світовим банком. Загальний обсяг фінансування рамкового проекту сягає 800 млн доларів США.

Кошти будуть спрямовані на вирішення невідкладних та критичних потреб у ремонті частково пошкоджених індивідуальних та багатоквартирних житлових будинків на підконтрольних Україні територіях.

Фінансування складається з двох частин:

Гранту у розмірі 162,2 млн доларів США від Мультидонорського трастового фонду підтримки, відновлення, відбудови та реформування України (URTF) Світового банку;

Позики у розмірі 70 млн доларів США від МБРР під гарантію Уряду Японії.

Метою проекту HOPE є створення належних умов для повернення українців до постраждалих від бойових дій територій у звільнених регіонах України. Проект також підтримуватиме реформи політики на національному рівні для покращення результатів відбудови та узгодженості з цілями інтеграції в ЄС.

“За оцінками звіту RDNA 2, станом на лютий 2023 року, загальна вартість завданої шкоди житловому сектору України, оцінюється у понад 50 млрд доларів США. Проект HOPE допоможе тисячам українців розпочати ремонт свого житла, яке зазнало пошкоджень через збройну агресію РФ”, – зазначив Міністр фінансів України Сергій Марченко.

Регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі наголосив, що Світовий банк підтримує Україну у її відновленні, а проект HOPE є важливим кроком у цьому напрямку. Він допоможе забезпечити належні умови для повернення українців до їхніх домівок і сприятиме економічному відновленню країни.

Заплановано, що проект HOPE буде реалізовуватися протягом п'яти років.

Зауважимо, що раніше СВ оголосив про надання Україні додаткової фінансової підтримки на суму 1,75 мільярда доларів. Кредит складається з гарантованої Великою Британією позики на суму 500 мільйонів доларів, гранту на 1,25 мільярда доларів від США та гранту на 15 мільйонів доларів від уряду Фінляндії.

Нагадаємо, Україна також отримає від ЄБРР 182 млн євро на капітальний ремонт дороги для покращення транспортних зв’язків між Україною та ЄС.