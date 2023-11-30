Найменша сума за пів року. У листопаді Україна отримала від партнерів лише $2 млрд

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Про це повідомляє Міністерство фінансів.

Зазначається, що серед донорів у листопаді 2023 року були:

Європейський Союз, який надав $1,6 млрд;

Велика Британія, яка через механізм Світового банку передала $400 млн;

Світовий банк – $5 млн.

Дані кошті, перераховані від ЄС у листопаді, є передостаннім траншем у рамках масштабної макрофінансової допомоги на 2023 рік. Загальний обсяг фінансування за програмою становить 18 млрд євро, з яких Україна вже отримала 16,5 млрд євро.

Термін погашення кредиту складає 35 років, а компенсації за обслуговування боргу замість України здійснюватимуть країни ЄС.

Гарантії від Великої Британії є частиною п’ятого додаткового фінансування в рамках проєкту Світового банку "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Термін погашення складає 19 років із 5-річним пільговим періодом. Загальний обсяг фінансової допомоги під гарантією Великої Британії у поточному році становить 1 млрд доларів США.

Фінансування від Світового банку є позикою МБРР у межах проєкту Світового банку "Зміцнення системи охорони здоров’я та збереження життя" (HEAL Ukraine). У межах проєкту у 2023 році вже залучено близько $50 млн із запланованих 500 млн доларів.

Зазначається, що за 11 місяців 2023 року Міністерство фінансів України залучило близько $37,4 млрд зовнішнього фінансування на нагальні потреби держбюджету.

Кошти надаються на пільгових умовах і спрямовуються на фінансування пріоритетних видатків держбюджету, зокрема, забезпечення соціального захисту населення, гуманітарні потреби, оплату праці працівників секторів освіти й охорони здоров’я.

Нагадаємо, також Україна отримає 232 млн доларів на екстрений ремонт житла, пошкодженого внаслідок російського вторгнення. Кошти будуть надані Світовим банком у рамках проекту "Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей" (Housing Repair for People's Empowerment – HOPE).

Джерело фото: ua.depositphotos.com